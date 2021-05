Kuwait, incendio divampa nel secondo più grande giacimento petrolifero al mondo

L'agenzia di stampa del Kuwait ha precisato che l'incidente non avrà alcuna ripercussione sulla produzione petrolifera.

Due persone sono rimaste ferite lunedì in un incendio scoppiato nel secondo più grande giacimento petrolifero del pianeta, quello di Burgan, situato nel Kuwait meridionale.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale del Kuwait, citando una dichiarazione della Kuwait State Oil Company, le fiamme sarebbero subito state domate dai servizi di emergenza.

"Un incendio è scoppiato ma le fiamme sono subito state portate sotto controllo; due operai sono rimasti feriti, ma ciò non ha influito sulla produzione", si legge nel comunicato dell'agenzia.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @juky_pe

Il bacino petrolifero di Burgan

Situato in Kuwait, il gruppo di giacimenti petroliferi di Burgan concentra oltre il 5% delle riserve petrolifere del mondo. I campi contengono oltre il 75% delle riserve accertate di petrolio del Kuwait.

Questi giacimenti sono stati scoperti nel 1938, e rappresenta la prima scoperta di petrolio nel paese. La produzione in loco è cominciata appena dopo la Seconda guerra mondiale, per arrivare ad un picco di 2,41 milioni di barili di petrolio estratti al giorno nel 1972, quantità che non sarà più uguagliata.