Venezuela, Caracas ricorda il Giorno della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale - Video

Flash mob di studenti e professori universitari per celebrare a Caracas il 76° anniversario della vittoria sul nazismo con canti e con il nastro di San Giorgio, simbolo della resistenza al nazismo.

Gli studenti di Caracas assieme ai loro professori domenica 9 maggio hanno celebrato il 76° anniversario della Vittoria della Seconda guerra mondiale. Il luogo scelto per il flash mob è stato il simbolico monumento a Simon Bolivar, eroe dell'indipendenza dell'America Latina, situato nei pressi del Palazzo di Giustizia della capitale. Il gruppo ha portato con sé i tipici nastrini neri e arancioni di San Giorgio, mazzi di garofani rossi e i manifestanti hanno cantato Den Pobedy, l'inno della Giorno della Vittoria.

🇻🇪🤝🇷🇺 Rusia y Venezuela celebra juntos el Día de la Victoria!



🙏Gracias #redvenrus por este bello tributo a los heroes de la Guerra que lucharon por nuestra libertad por la paz y el futuro!https://t.co/8587r3xjGI — EmbajadaRusaVEN (@EmbajadaRusaVen) May 9, 2021

​L'ambasciata russa ha ringraziato i partecipanti al flash mob venezuelano per il loro "meraviglioso tributo agli eroi di guerra che hanno combattuto per la nostra libertà, pace e futuro".

Domenica si sono svolte celebrazioni in Russia e in molti altri paesi per celebrare il 76 ° anniversario della vittoria nella seconda guerra mondiale contro il fascismo.

Molti paesi europei celebrano il Giorno della Vittoria l'8 maggio, ma in Russia e in alcuni altri paesi viene tradizionalmente celebrato il nono, poiché, secondo l'ora di Mosca, l'accordo di fine guerra è entrato in vigore un minuto dopo la mezzanotte del 9 maggio 1945.