Putin: "Non c'è perdono per chi dà vita a piani aggressivi, antisemitismo e russofobia"

Nel mondo si cerca ancora di mettere in atto molto dell'ideologia nazista, ha affermato quest'oggi il presidente russo Vladimir Putin, durante il suo discorso tenuto in occasione della parata della Vittoria a Mosca.

"La storia richiede di trarre conclusioni e imparare lezioni. Ma, sfortunatamente, si cerca ancora di mettere in atto molto dell'ideologia del nazismo, di coloro che erano ossessionati dalla teoria delirante della loro unicità. E non si tratta soltanto di radicali e organizzazioni terroristiche internazionali. Non c'è perdono per chi dà vita a piani aggressivi, antisemitismo e russofobia", ha detto Putin.

Il capo di stato ha quindi osservato che oggi assistiamo a "raduni di squadristi impuniti, dei loro seguaci, a tentativi di riscrivere la storia, di giustificare traditori e criminali, le cui mani sono macchiate del sangue di centinaia di migliaia di persone pacifiche".

La parata del Giorno della Vittoria

Oggi sulla Piazza Rossa di Mosca si tiene l'annuale parata in in onore del 76 ° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica, ovvero la Seconda guerra mondiale.

Alla parata moscovita prendono parte un qualcosa come 12.000 militari, ai quali vanno ad aggiungersi oltre 190 veicoli e ben 76 tra elicotteri e aerei.

© Sputnik . Mikhail Metzel Vladimir Putin partecipa alla Parata militare a Mosca

La sfilata è guidata dal comandante in capo delle forze armate di terra, il generale dell'esercito Oleg Salyukov, ed è accolta dal ministro della difesa generale dell'esercito Sergei Shoigu.

In serata, in onore del Giorno della Vittoria, a Mosca si terrà un grandioso spettacolo pirotecnico, in cui verranno utilizzate diecimila unità di fuochi artificiali. Le riprese saranno effettuate dalla Divisione pirotecnica del Distretto militare occidentale da installazioni dislocate in 16 siti della capitale.