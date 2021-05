Vaccini, Cuba pronta ad aderire al programma COVAX dell'Oms

Cuba è pronta per aderire al programma COVAX, il meccanismo di condivisione di distribuzione dei vaccini contro il Covid-19 guidato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Lo ha dichiarato a Sputnik l'ambasciatore del paese latinoamericano in Cina, Carlos Miguel Pereira Hernandez. Il sistema ha l'obiettivo di far arrivare le dosi ai Paesi più poveri che altrimenti verrebbero esclusi dall'accesso ai vaccini.

"Sì, siamo pronti. Cuba è pronta a rendere i nostri vaccini di dominio pubblico, come fanno Russia, Cina e altri paesi. L'adesione a COVAX è un processo definito, prima dobbiamo ottenere l'approvazione dell'OMS, prepariamo tutti i documenti e i dati clinici processi per ricevere la sua conferma", ha detto Pereira Hernandez.

Il diplomatico ha anche affermato che la nazione latinoamericana ha già sviluppato cinque vaccini contro il coronavirus, due dei quali hanno completato gli studi clinici. Ha specificato che i loro risultati saranno pubblicati a breve.

"Ciò significa che saremo in grado di avviare l'immunizzazione di massa della popolazione nei prossimi giorni. Ci auguriamo che sei milioni [su circa 11 milioni] di cittadini cubani saranno vaccinati entro agosto e speriamo di vaccinare l'intera popolazione dal fine anno", ha detto Pereira Hernandez.

Inoltre, l'ambasciatore ha affermato che Cuba ha espresso la disponibilità a esportare i vaccini contro il coronavirus dopo la loro approvazione da parte del regolatore nazionale. Più di 10 Paesi hanno già inviato richieste per ottenere i vaccini, ha osservato.

I cinque vaccini candidati finora sviluppati da Cuba includono Soberana 01, Soberana 02 e Soberana Plus, sviluppati dall'Istituto Finlay, nonché Mambisa e Abdala, prodotti dal Centro per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia, con risultati molto incoraggianti. All'inizio di questa settimana, il paese ha annunciato l'inizio della produzione di massa di Abdala.