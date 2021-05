Un gruppo di terroristi ha attaccato le posizioni dell'esercito siriano nella provincia di Idlib, almeno 10 islamisti sono stati eliminati, ha riferito il contrammiraglio Alexander Karpov, vicedirettore del Centro per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto.

"Nella zona presso il centro di Melladja, nella provincia di Idlib, un distaccamento di guerriglieri stranieri del gruppo terroristico Hayat Tahrir Al-Sham*, formato da circa 20 uomini, ha attaccato le postazioni delle forze governative siriane", ha detto Karpov durante una conferenza stampa

Secondo il militare russo, le unità delle forze armate siriane hanno respinto l'attacco terroristico, almeno 10 guerriglieri sono stati eliminati. Gli altri uomini del commando si sono ritirati in direzione del villaggio di Ftira.

Tensioni ad Idlib

La situazione ad Idlib in Siria, l'unica provincia che Damasco non controlla ancora in cui spadroneggiano vari gruppi d'opposizione armata di matrice fondamentalista, è peggiorata alla fine del febbraio 2020, quando i terroristi del gruppo Hay'at Tahrir al-Sham* hanno avviato un'offensiva su larga scala contro le posizioni delle forze governative siriane. L'esercito siriano ha reagito col fuoco agli attacchi dei jihadisti.

Nella provincia spesso i gruppo terroristici preparano provocazioni, false flag, per mettere in cattiva luce l'esercito siriano, accusandolo di utilizzo di armi chimiche, come più volte denunciato dal Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto.

*organizzazione estremista bandita in Russia