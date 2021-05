TripAdvisor si scusa con museo di Auschwitz per l’errore di valutazione sul commento

TripAdvisor non si è subito resa conto che un utente aveva postato un poco delicato commento sul profilo del Memoriale e Museo di Auschwitz, la società è corsa ai ripari.

Un utente di TripAdvisor aveva postato un commento sulla piattaforma relativo al museo e memoriale del campo di concentramento di Auschwitz, in cui ironizzava e considerava il campo come un luogo di intrattenimento per la famiglia.

Il museo aveva segnalato alla società TripAdvisor l’inopportuno e indelicato commento dell’utente, ma in risposta la società aveva affermato che il post non violava le regole di pubblicazione dei commenti.

Da qui le proteste e la successiva retromarcia di TripAdvisor che è stata costretta a scusarsi con il museo di Auschwitz per non aver prontamente compreso il peso che le parole di quel commentatore avevano.

Così TripAdvisor ha cancellato il commento e cacciato dalla sua piattaforma l’utente. La società si è giustificata spiegando che esistono all’interno due livelli di verifica dei commenti: una verifica affidata alle tecnologie informatiche e un secondo livello di verifica affidato all’uomo.

Il primo livello, pare capire, non aveva segnalato l’anomalia del messaggio e così il commento inappropriato e offensivo è passato.

TripAdvisor si è però scusata e il museo di Auschwitz ha accettato le scuse.

"Il nostro obiettivo è sempre quello di fare bene la prima volta e ci scusiamo con il Memoriale e Museo di Auschwitz, la comunità ebraica in generale e con tutte le comunità e gli individui che si sono sentiti offesi da questa mancanza iniziale”, ha scritto TripAdvisr in un comunicato stampa rilanciato dalla Bbc.