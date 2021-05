È vero che l'ibuprofene aggrava i sintomi del Covid?

Un team di ricercatori britannici ha analizzato i dati di 72mila pazienti con Covid-19 ricoverati in ospedale tra gennaio e agosto 2020, alcuni dei quali hanno assunto farmaci antinfiammatori non steroidei, e ha concluso che il tasso di mortalità era simile per entrambi i gruppi di pazienti (rispettivamente 31,3% e 30,4%). Anche l'uso di farmaci antinfiammatori non era associato alla gravità della malattia.

"Ora abbiamo chiare prove che i farmaci antinfiammatori non steroidei sono sicuri da usare nei pazienti Covid-19", ha affermato l'autrice principale dello studio, Ewen Harrison dell'Università di Edimburgo.

Ha sottolineato che questa scoperta "dovrebbe rassicurare sia i medici che i pazienti".

Tuttavia, sono ancora necessari ulteriori studi, poiché i ricercatori non hanno tenuto conto della durata del trattamento. Inoltre, non è noto se i risultati possano essere applicati a farmaci antinfiammatori utilizzati al di fuori del Regno Unito.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica The Lancet Rheumatology.