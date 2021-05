Epic Fail: sfondo di Zoom 'tradisce' un senatore USA

La pandemia di coronavirus ha cambiato la vita quotidiana delle persone. E non solo per il cittadino comune, anche i politici hanno dovuto adattarsi a questa nuova realtà. Tuttavia, alcuni ci sono riusciti meglio di altri, e questo senatore dell'Ohio ne è un esempio.

Andrew Brenner è un politico repubblicano di 50 anni che voleva approfittare della tecnologia per fingere di essere a casa durante un incontro virtuale quando era in realtà al volante.

Proprio con uno dei fondi disponibili sulla piattaforma Zoom il senatore è entrato nella riunione del Consiglio di Controllo dell'Ohio a cui hanno partecipato diversi colleghi, che erano a casa. Dalla registrazione, sembra che all'inizio della videochiamata Brenner fosse all'interno del suo veicolo parcheggiato.

Tuttavia, ad un certo punto della videochiamata, il repubblicano ha iniziato a guidare la sua auto. Tuttavia, lo sfondo per ufficio che ha scelto ha iniziato a sparire, mostrando così parte dell'auto del senatore. Se non fosse stato per questo difetto, la cintura di sicurezza e il movimento degli occhi l'avrebbero comunque reso ovvio.

Questa situazione si è rivelata piuttosto ironica perché si stava discutendo un disegno di legge introdotto al Senato dell'Ohio che proponeva limitazioni più severe per le distrazioni durante la guida.

Il politico, tuttavia, non sembra a disagio con la situazione, e ha persino difeso la sua performance.

"Non ero distratto. Stavo prestando attenzione alla direzione e ascoltando [l'incontro]. In effetti ho fatto altre chiamate, numerose chiamate, mentre ero alla guida. Telefonate per la maggior parte, ma nelle videochiamate, non presto attenzione al video. Per me è come una telefonata", ha detto Brenner al The Columbus Dispatch.