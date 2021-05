Fatta da Roscosmos la previsione su dove entrerà nell'atmosfera il razzo cinese Lunga Marcia 5B

Il 29 aprile, il razzo Changzheng-5B ha messo in orbita il modulo di base Tianhe della stazione orbitale con equipaggio cinese Tiangong.

"A partire dall'8 maggio, il lanciatore spaziale può entrare negli strati densi dell'atmosfera terrestre dopo le 2.30 dell'orario di Mosca (in Italia 1.30 - ndr) del 9 maggio a sud dell'Indonesia nella regione del mare di Timor", si afferma in una nota sul sito web dell'agenzia spaziale russa.

In precedenza le forze aeree statunitensi avevano previsto che lo stadio del razzo vettore cinese sarebbe entrato nell'atmosfera il 9 maggio alle 4.52 dell'orario italiano (+ o - 6 ore) nell'Oceano Pacifico meridionale vicino alla Nuova Zelanda alle coordinate di 39,4 gradi di latitudine sud e 179,5 gradi di longitudine ovest. In precedenza Roscosmos aveva riferito che lo stadio dal peso di 18 tonnellate non sarebbe caduto nel territorio della Russia. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha osservato che la maggior parte dei detriti brucerà nell'atmosfera e il rischio di danni alle strutture a terra è estremamente basso.

Nel corso della giornata di oggi relativamente alla caduta del lanciatore spaziale cinese è stato comunicato dall'agenzia spaziale italiana che nel Paese la situazione è sotto controllo. In precedenza la Protezione Civile non aveva escluso l'eventualità, seppure estremamente bassa, che il razzo cadesse nell'Italia meridionale.