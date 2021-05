Ottima bravata: un uomo schianta la sua nuova Ferrari 488

Sfortunatamente ha voluto mettere alla prova la credenza popolare tra gli appassionati di motori che i veri piloti non hanno bisogno di ausili elettronici, come il controllo della trazione, per gestire i loro bolidi. Come potete vedere nelle immagini, il pilota di questa Ferrari ha scalato un paio di marce per accelerare con un grande boato del motore.

Tuttavia, 710 cavalli che vengono trasmessi solo alle ruote posteriori non perdonano un'accelerazione così brusca se non si sa come gestirla. Di conseguenza, la supercar è finita con un salto oltre il bordo della strada per essere fermata da una recinzione.

Fortunatamente, in questo incidente ha sofferto solo l'autostima del proprietario di questa Ferrari, che, secondo l'autore del video, aveva l'auto da solo un giorno.