Un gruppo di piloti dell'aviazione militare francese sta affrontando le conseguenze di uno strascico legale dopo essere stato accusato di aver legato un commilitone 27enne ad un palo di un poligono di tiro e di aver preso un caccia per far piovere proiettili e bombe intorno a lui.

Secondo i media locali, la bravata è avvenuta in una base aerea nel sud della Corsica nel marzo 2019, con l'avvocato del pilota che ha detto che i colleghi hanno preso di forza il suo assistito, lo hanno legato con del nastro adesivo e gli hanno messo una borsa sulla testa. Dopodiché, è stato portato al poligono di tiro locale sul retro di un camioncino, legato a un bersaglio, e per i successivi venti minuti ha sentito aerei da guerra sganciare bombe e sparare proiettili intorno a lui.

L'avvocato dice che il suo cliente è stato traumatizzato da questo episodio di nonnismo che continua a perseguitarlo due anni dopo: per il trauma psicologico è stata aperta una causa presso il tribunale di Marsiglia. Ha aggiunto che mentre "le pratiche regolari di nonnismo umiliante o addirittura violento" nell'aviazione francese sono un problema generale, nel caso del suo cliente è stato un danno erariale per lo Stato, dato l'uso di caccia e munizioni.

Secondo quanto riferito, video e immagini dell'incidente sono stati consegnati ai pubblici ministeri, alcuni dei quali sono finiti sui social.

​Un portavoce dell'aeronautica militare francese ha detto ai giornalisti che i protagonisti dell'atto di nonnismo erano già stati sottoposti a "forti sanzioni" dopo che l'episodio era stato scoperto nel 2019. Il portavoce non ha specificato se fosse stata inflitta una punizione per l'accaduto.

"L'aviazione condanna qualsiasi attività che possa minare l'integrità - fisica o psicologica, del suo personale", ha detto il portavoce.

L'incidente è l'ultimo del suo genere a turbare l'esercito francese. A gennaio tre soldati sono stati giudicati colpevoli di omicidio colposo per la morte per annegamento nel 2012 di una recluta presso l'Accademia militare di Saint-Cyr, nella Francia occidentale, durante una cerimonia di iniziazione andata male. In questa bravata la vittima era stata costretta a nuotare mentre trasportava attrezzature pesanti mentre i suoi aggressori ascoltavano la "Cavalcata delle Valchirie" di Wagner.

Nonostante le protezioni legali emanate nel codice penale del 1998, la Francia ha continuato ad affrontare problemi di nonnismo in alcune istituzioni, in particolare scuole, università, forze armate e caserme dei pompieri, con incidenti pericolosi e talvolta fatali regolarmente segnalati negli ultimi anni.

Il nonnismo rimane un problema comune in molti Paesi, in particolare tra i militari. Nel 2019 Sputnik ha riferito di un incidente che ha coinvolto un militare russo che ha ucciso otto dei suoi commilitoni in una base nell'Estremo Oriente russo dopo che gli avevano reso la vita un "inferno". Il coscritto ha confessato i suoi crimini ed è stato condannato a 24 anni e mezzo di prigione a gennaio.