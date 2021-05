OMS, 194 membri decideranno partecipazione di Taiwan all'Assemblea

Venerdì, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti stanno esortando l'OMS a estendere un invito a Taiwan a partecipare all'Assemblea sanitaria.

"La presenza da osservatore di Taiwan all'Assemblea Mondiale della Sanità è una questione che i 194 Stati membri dell'OMS devono prendere in considerazione e decidere", secondo l'OMS. "L'Assemblea Mondiale della Sanità può invitare osservatori attraverso una risoluzione o una decisione adottata con una semplice maggioranza dei suoi 194 membri."

Blinken ha dichiarato che non vi è "alcuna giustificazione ragionevole per la continua esclusione di Taiwan da questo forum", e ha sottolineato che Washington sta chiedendo al direttore generale dell'OMS di invitare Taiwan a partecipare in qualità di osservatore all'evento.

L'Assemblea Mondiale della Sanità si terrà virtualmente dal 24 maggio al 1° giugno.

Pechino si oppone fermamente alla richiesta di Taiwan di ottenere uno status di osservatore presso l'OMS, affermando che tale tentativo è una violazione della politica "una sola Cina".