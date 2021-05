Per biografa reale Harry voleva scuotere Buckingham Palace con intervista a Oprah

Il duca del Sussex ha detto ad Oprah Winfrey che suo fratello maggiore William e suo padre Charles erano "intrappolati" nell'istituzione reale senza alcuna possibilità di uscirne come lui. La Oprah aveva intervistato il principe Harry e sua moglie in merito alla loro decisione di lasciare Buckingham Palace l'anno scorso.

Il principe Harry "sapeva cosa stava facendo" quando ha scelto di attaccare la famiglia reale in un'intervista bomba con Oprah Winfrey, ha affermato la scrittrice reale ed esperta Ingrid Seward a Page Six.

Secondo la nota scrittrice, che ha recentemente scritto la biografia 'Prince Philip Revealed', era improbabile che il principe in fuga si rammarichi per l'intervista scandalosa, durante la quale lui e la moglie Meghan hanno affermato che erano state espresse "preoccupazioni" da un anziano membro della famiglia reale sul colore della pelle del loro figlio Archie, non ancora nato.

"Ve lo posso giurare, voleva dare uno scossone. Piuttosto non capisco perché, ma voleva farlo", ha affermato la Seward. "E poi lo ha fatto, e non credo che sia sorpreso dalle ripercussioni o che se ne sia pentito per un momento."

La Seward non ha capito come sia stato possibile che la duchessa del Sussex non abbia ricevuto assistenza da Buckingham Palace quando era depressa per la vita di palazzo e meditava di suicidarsi.

"Trovo che sia così difficile da capire ... cosa stava cercando di dirci. In questi casi vai a vedere un dottore o dici a tuo marito: "Tesoro, mi sento orribile, ho bisogno che trovi qualcuno". Harry si stava curando, quindi doveva conoscere qualcuno."

La Seward crede che il principe Harry sia in realtà l'unico da incolpare per non aver spiegato alla sua futura moglie "le cose ordinarie dell'essere membro della famiglia reale".

In questi giorni Meghan Markle è finita di nuovo nel polverone delle critiche dopo che ha deciso di firmare il suo libro per bambini di prossima uscita "The Bench" con il suo titolo di "Duchessa del Sussex".