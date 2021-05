Ora Madrid riparte: via il coprifuoco e ristoranti aperti fino a mezzanotte

Madrid è fra le prime capitali europee a ripartire. Da domenica prossima, infatti, la capitale spagnola, in concomitanza con la fine dello stato d’emergenza, dirà addio al coprifuoco e al divieto di incontrarsi nelle case private.

Si allunga anche l’orario di apertura dei ristoranti, che potranno chiudere a mezzanotte, anche se rimarranno le restrizioni sul numero massimo di persone che potranno condividere lo stesso tavolo: sei all’esterno e quattro all’interno dei locali.

“Non esiste la copertura giuridica per adottare misure limitative come il coprifuoco, per questo confidiamo nella responsabilità dei cittadini”, ha chiarito oggi davanti ai giornalisti il ministro della Salute della Comunidad, Enrique Ruiz Escudero.

Il governo di Isabel Ayuso, la governatrice rieletta qualche giorno fa anche grazie alla linea anti-lockdown sostenuta durante un braccio di ferro durato mesi con il presidente spagnolo Pedro Sanchez, prosegue sulla linea delle riaperture.

Resteranno, comunque, alcune limitazioni, come quella, come si legge su El Paìs, dell’obbligo di indossare la mascherina, del divieto di consumare alcolici in strada e delle limitazioni al 75 per cento della capienza per quanto riguarda gli accessi a cinema, teatri e centri commerciali.

Misure più severe, invece, resteranno in vigore nelle zone della città dove il virus circola maggiormente, che nella regione di Madrid per ora, come si legge su Fanpage, sono il 5,2 per cento.

Il ministro ha anche raccomandato di partecipare ad eventi con un massimo di sei persone non conviventi. Tuttavia, ha precisato, sono solo dei consigli perché non sarà possibile punire chi non rispetta le regole con multe o sanzioni.

Nella Comunità madrilena l’incidenza dei casi Covid è di 317 ogni 100mila abitanti, oltre la soglia considerata d’allerta in Italia.

Ieri anche il leader della Lega, Matteo Salvini, annunciando di voler portare la richiesta di riaprire i ristoranti al chiuso e all’aperto e di eliminare il coprifuoco sul tavolo del Consiglio dei ministri, ha preso ad esempio proprio la Capitale spagnola.

"I ministri della Lega la settimana prossima in Cdm porteranno la richiesta di riaprire, ripartire, lavorare di giorno, di sera, al chiuso, all'aperto, sul modello di Madrid”, aveva detto il segretario leghista citato dall’Adnkronos.