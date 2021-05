OMC spera che la posizione USA sui brevetti vaccinali promuova i negoziati

"Sono sicura che le recenti dichiarazioni degli Stati Uniti faranno avanzare i negoziati e i partecipanti saranno disposti a sedersi al tavolo per discutere il testo", ha detto Okonjo-Iweala in una conferenza stampa organizzata dall'Istituto Universitario europeo.

Il 5 maggio, l'amministrazione del presidente americano Joe Biden ha sostenuto la revoca delle protezioni della proprietà intellettuale per i vaccini contro il Covid.

Washington ha dichiarato che sarà attivamente coinvolto nei negoziati dell'OMC sull'argomento.

Da parte sua, la Federazione internazionale dei produttori e delle associazioni farmaceutiche (IFPMA) è rimasta delusa dal sostegno di Biden alla sospensione dei brevetti e ha sostenuto che questa misura non aumenterà la produzione di vaccini né porterà soluzioni pratiche alla crisi sanitaria globale.

Fonti a conoscenza dei negoziati hanno riferito al Financial Times che i produttori di vaccini sono preoccupati per il possibile trasferimento di tecnologie in Cina e Russia. Secondo le aziende farmaceutiche, in futuro l'innovativa tecnologia dell'RNA messaggero potrebbe essere utilizzata in altri vaccini o medicinali.

La proposta di sospendere i brevetti per i vaccini Covid è stata avanzata da India e Sudafrica in seno all'OMC nel 2020. Quasi 60 paesi hanno sostenuto l'idea.