Covid-19, Russia: 4.863.514 contagi (+8.386), 112.622 decessi (+376), 4.480.360 guarigioni (+8.022)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati oltre 8 mila nuovi contagi da coronavirus.

Il numero di casi di Covid-19 in Russia è aumentato di 8.386 in 24 ore, arrivando a 4.863.514 totali, ha detto ai giornalisti la sede operativa per il controllo del coronavirus.

"Nelle ultime 24 ore sono stati confermati i nuovi casi della nuova infezione da coronavirus (Covid-19) in Russia - 8.386 in 83 regioni, di cui 1.154 (13,8%) senza sintomi o manifestazioni cliniche", si legge nella dichiarazione.

Il tasso di crescita è dello 0,17%. Si sono inoltre contati 376 nuovi decessi, per un totale di oltre 112 mila dall'inizio della pandemia. Le persone guarite e/o dimesse dagli ospedali sale di 8.022, arrivando a quasi 4,5 milioni di persone.

Ai primi posti per numero di infezioni ancora Stati Uniti (31.167.970), India (21.077.410), e Brasile (14.856.888). La Russia è al 6o posto, l'Italia all'8o (4.070.400), secondo i dati ufficiali riportati dall'Organizzazione mondiale della Sanità.