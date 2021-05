Vaccini COVID, benefici di AstraZeneca maggiori dei rischi secondo uno studio danese-norvegese

Nonostante i potenziali rischi di trombosi più elevati di quanto inizialmente previsto, i ricercatori hanno descritto i risultati come "generalmente rassicuranti" e hanno scoperto che il vaccino in discussione produceva un guadagno netto, sia a livello sociale che a livello individuale.

Uno studio sui residenti danesi e norvegesi a cui è stato somministrato il vaccino AstraZeneca ha concluso che i benefici del farmaco superano comunque i rischi.

Lo studio condotto dai ricercatori dell'Università della Danimarca meridionale e dell'Istituto norvegese di Sanità pubblica, il più completo e sistematico in entrambi i paesi fino ad oggi, ha rilevato che i riceventi del vaccino hanno affrontato 1 rischio su 40.000 di formare un coagulo di sangue nel cervello e 1 rischio su 9.000 di coaguli di sangue nelle vene, che è leggermente superiore al previsto.

"Nella stragrande maggioranza dei paesi, sarà, senza dubbio, ancora complessivamente utile utilizzare questo vaccino, sia a livello sociale che a livello individuale", ha riferito al'agenzia di notizie danese Ritzau Anton Pottegård, professore all'Università della Danimarca meridionale e autore principale dello studio.

tra i 18 e i 65 anni che hanno ricevuto Vaxzevria

Lo studio si basa sui dati dei rinomati registri sanitari danesi e norvegesi, che hanno permesso di dare un seguito sistematico alle 280.000 persone vaccinate di età compresa(il nome di mercato del vaccino AstraZeneca) in Norvegia e Danimarca. I destinatari del vaccino sono stati seguiti per 28 giorni dopo la vaccinazione e monitorati per malattie e sintomi che possono essere interpretati come possibili effetti collaterali. L'incidenza di queste malattie è stata confrontata con l'incidenza nella popolazione di fondo.

Pottegård lo ha descritto come il primo "studio completo", e il team di ricercatori ha trovato i risultati "generalmente rassicuranti".

"Fino ad ora, le persone dipendevano da rapporti spontanei sui singoli pazienti, e questo comporta il rischio di sottovalutare gli effetti collaterali", ha detto Pottegård.

Ha detto che sebbene gli effetti collaterali fossero troppo rari per superare i benefici nella maggior parte dei paesi, la decisione della Danimarca di interrompere completamente la vaccinazione con il colpo di AstraZeneca era comunque comprensibile.

"Nell'ambito danese, concordo sul fatto che i benefici non superino i rischi", ha affermato. "Abbiamo solo abbastanza giovani rimasti per la vaccinazione, un tasso di trasmissione molto basso, e il nostro sistema sanitario non è affatto sopraffatto, e abbiamo altri vaccini in arrivo", ha ribadito Pottegård a The Local.

Si è anche avventurato sul fatto che nemmeno l'assunzione della pillola contraccettiva, essere in sovrappeso o avere precedenti tromboembolici sembrano essere fattori di rischio per lo sviluppo di effetti collaterali come trombosi ed emorragia, come è stato suggerito in precedenza. Secondo Pottegård, questo problema è piuttosto legato al sistema immunitario e alla sua risposta.

All'inizio di questa primavera, sia la Norvegia che la Danimarca, insieme ad altre dozzine di nazioni, hanno sospeso l'implementazione del vaccino AstraZeneca dopo un piccolo numero di casi di coaguli di sangue combinati con sanguinamento e basso numero di piastrine.