Twitter sospende account per la pubblicazione di commenti dal nuovo blog di Trump

Trump ha presentato martedì il suo nuovo blog, che permette agli utenti di condividerne le dichiarazioni direttamente su Twitter, da dove è definitivamente bannato.

"Come stabilito nella nostra politica di evasione dal ban, intraprenderemo azioni di contrasto nei confronti degli account il cui apparente intento è quello di sostituire o promuovere contenuti affiliati a un account sospeso", ha affermato Twitter in una dichiarazione citata da 'Politico'.

Giovedì un account con l'handle @DJTDesk, come si nota negli screenshot di NBC e altri media, ha scritto su Twitter: "Post copiati da Save America per conto del 45° presidente; originariamente composti tramite DonaldJTrump/desk". L'utente è stato sospeso il giorno successivo.

Il portavoce di Trump Jason Miller ha detto alla NBC che l'account non è stato creato da - o con il permesso di -à nessuno affiliato all'ex presidente.

Mercoledì il comitato consultivo indipendente di Facebook ha confermato il ban di Trump, accusando comunque la piattaforma di aver creato una regola ad hoc per l'ex presidente dopo la rivolta del 6 gennaio in Campidoglio, per cui è stato accusato. Il consiglio ha anche dato a Facebook un termine di sei mesi per rivedere le sue regole al fine di evitare situazioni analoghe in futuro.