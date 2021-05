Dall'Onu un avvertimento: pianeta sempre più vicino ad una catastrofe

La temperatura della Terra lo scorso anno ha raggiunto valori record che non si vedevano da tre milioni di anni, avvicinando così l'umanità ad una catastrofe climatica, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres al forum del dialogo sul clima di Petersberg.

"L'anno scorso è stato un altro periodo senza precedenti di eventi meteorologici estremi e disastri climatici", ha detto il segretario dell'Onu.

Secondo Guterres, la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera ha aggiornato i suoi massimi, superando del 148% il livello preindustriale.

Guterres ha sottolineato che questa è la cifra più alta in tre milioni di anni, quando la temperatura della Terra era più alta di tre gradi e il livello del mare era superiore di 15 metri.

"Conformemente agli impegni attuali, ci stiamo ancora dirigendo verso un catastrofico aumento della temperatura di 2,4 gradi entro la fine del secolo. Siamo sull'orlo del baratro", ha avvertito il segretario delle Nazioni Unite.

Per prevenire lo scenario peggiore, l'umanità dovrebbe lavorare insieme per intraprendere un percorso di sviluppo più pulito e più verde, ha concluso.

In Russia si stanno sviluppando e implementando misure per ridurre le emissioni di anidride carbonica e proteggere l'ambiente. Così, a novembre, il presidente Vladimir Putin ha incaricato il governo di garantire entro il 2030 una riduzione delle emissioni di gas serra fino al 70% rispetto ai livelli del 1990 e di creare una strategia per lo sviluppo del Paese con basse emissioni di gas serra fino al 2050.

A febbraio è stato presentato alla Duma un disegno di legge per limitare le emissioni di gas serra: uno degli obiettivi è ridurre l'impronta di carbonio dei beni prodotti nel Paese.