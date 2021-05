Divorzio Gates, Melinda potrebbe diventare la seconda donna più ricca del mondo

Il patrimonio netto di Bill Gates è stimato in oltre 130 miliardi di dollari. Da parte sua, la Bill and Melinda Gates Foundation ha un capitale di circa 50 miliardi di dollari. È anche noto che Melinda non ha intenzione di lasciare l'ente di beneficenza.

I media di Bloomberg hanno riferito che la società di investimento Cascade Investment, fondata da Gates, aveva trasferito obbligazioni per un valore di 1,8 miliardi di dollari a Melinda. In particolare si tratta delle azioni della National Railroad of Canada (1,5 miliardi di dollari) e di quelle del più grande concessionario di automobili degli Stati Uniti, Autonation (300 milioni di dollari). Nel complesso, Cascade Investment possiede azioni per un valore superiore a 50 miliardi di dollari.

La donna potrebbe ereditare anche il 50% della fortuna del marito - il quarto uomo più ricco del mondo - perché in una petizione di divorzio, trapelata da TMZ, si legge che i due non hanno firmato alcun accordo prematrimoniale. Hanno infatti firmato molto tempo fa solo un contratto di separazione. E secondo le leggi dello Stato di Washington, dove risiede la coppia, la fortuna deve essere divisa equamente, poiché tutto ciò che viene acquisito durante il matrimonio è considerato proprietà di entrambi i coniugi.

In particolare, la villa in cui vive la coppia, situata a Medina, sulle sponde del lago Washington, ha un valore stimato di circa 130 milioni di dollari. I Gates possiedono anche diverse tenute estive, tra cui una casa sulla spiaggia fuori San Diego (43 milioni di dollari), un ranch in Florida (59 milioni di dollari) e un altro ranch nel Wyoming. La coppia possiede anche diversi jet privati ​​e una collezione di auto di lusso, tra cui una rara Porsche 959, del valore di due milioni di dollari.

Bill Gates è anche il più grande proprietario di terreni agricoli negli Stati Uniti, avendone acquisiti in 19 Stati. Le sue più grandi aziende agricole sono in Louisiana (28 mila ettari), Arkansas (19 mila ettari) e Nebraska (8 mila ettari).

Melinda potrebbe diventare così la seconda donna più ricca del pianeta, dietro solo alla proprietaria del marchio di cosmetici L'Oreal, Françoise Bettencourt Meyers, la cui fortuna ammonta a 82,9 miliardi.

Bill e Melinda Gates si sono conosciuti nel 1987, quando la donna ha iniziato a lavorare a Microsoft a New York come product manager. Si sono sposati sette anni dopo, dopodiché Melinda ha lasciato il lavoro per dedicarsi ai loro figli.

Nel 2000 Bill e Melinda hanno creato una fondazione di beneficenza privata che si dedica all'eradicazione della povertà e ha partecipato a numerose iniziative educative e sociali.

Ora Melinda è un'imprenditrice di successo, filantropa e attivista per i diritti delle donne. Nel 2005, insieme a Bill Gates e al cantante degli U2 Bono, è stata nominata 'Person of the Year' dalla rivista 'Time'. E nel 2006 le è stato conferito il Premio Principe delle Asturie.