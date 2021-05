Cina sospende cooperazione economica con l'Australia

"Di recente, alcuni funzionari del governo australiano del Commonwealth hanno implementato una serie di misure per interrompere i normali scambi e la cooperazione tra Cina e Australia a causa di una mentalità da Guerra Fredda e di una discriminazione ideologica", ha sostenuto la Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme nell'annunciare questa decisione.

È la prima volta che un meccanismo diplomatico viene sospeso da quando le relazioni tra Pechino e Canberra hanno iniziato a deteriorarsi. La comunicazione ministeriale ad alto livello con l'Australia era già stata congelata dal governo cinese.

Le relazioni Cina-Australia si sono notevolmente raffreddate nel 2020, dopo che Canberra ha chiesto un'indagine internazionale sulle origini della pandemia di Covid-19 e ha sospeso un accordo di estradizione con Hong Kong alla luce della nuova legge sulla sicurezza nazionale approvata a Pechino per questa speciale regione amministrativa.

La mossa è stata annunciata dopo che il gabinetto di Scott Morrisson ha annullato un accordo dello stato australiano di Victoria con la Cina lo scorso aprile nell'ambito del nuovo progetto Via della Seta.

Il deterioramento dei legami ha anche causato sanzioni commerciali, in particolare l'istituzione di misure antidumping sul vino importato dall'Australia in Cina in contenitori di due litri o meno.

Il segretario al Commercio australiano Dan Tehan ha definito "deludente" la decisione di Pechino.

"Il dialogo economico strategico, tenutosi l'ultima volta nel 2017, è un forum importante per Australia e Cina per lavorare su questioni rilevanti per il nostro partenariato economico. Rimaniamo aperti al dialogo e alla partecipazione a livello ministeriale", ha detto, citato da canale 9 News.