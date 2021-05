Moderna riconosciuto come il miglior vaccino Covid-19 al Congresso mondiale

L'affidabilità e la sicurezza dei vari vaccini anti-Covid in circolazione sono temi che fanno molto discutere, soprattutto nel campo di quali sono i migliori da implementare nella campagna vaccinale. Il Congresso mondiale dei vaccini ne ha indicato uno, ma non mancano ancora scetticismi e perplessità.

Il farmaco prodotto dall'azienda americana Moderna e del National Institute of Health statunitense è stato riconosciuto come il miglior vaccino per Covid-19 al Congresso mondiale sui vaccini di Washington 2021 questo mercoledì.

Il farmaco Moderna, autorizzato per l'uso di emergenza negli Stati Uniti e in diversi altri paesi, ha superato le classifiche dei vaccini di AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, Sputnik V e i farmaci per animali Zoetis.

Il vaccino Moderna è anche, secondo gli organizzatori del congresso, "la migliore nuova tecnologia/piattaforma vaccinale". In questa categoria, ha superato lo sviluppo di BioNtech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech e GeneOne Life Science. I parametri su cui sono stati selezionati i finalisti e il vincitore non sono ancora stati specificati.

Putin: nel mondo sostengono Moderna

La decisione di sostenere il vaccino Moderna sui mercati mondiali sarà verificata soltanto dopo 10 anni, quando si potrà osservare la loro effettiva modernità e utilità, ha sostenuto il presidente della Federazione Vladimir Putin.

"Sulle piattaforme mondiali si è deciso di sostenere il vaccino americano Moderna, che sta combattendo contro l'altra azienda americo-europea, e combatte in modo abbastanza aggressivo. Ma queste sono problemi loro", ha detto Putin in un incontro con la vice premier russa Tatyana Golikova.

Ha notato che i colleghi stranieri parlano dell'innovazione di questo farmaco e della sua modernità.

"Se Dio vuole, e spero che sia così. Tuttavia, se sarà vero, sarà chiaro solo 10 anni dopo molteplici applicazioni e analisi dei risultati", ha detto il presidente.