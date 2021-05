Blue Origin di Jeff Bezos mette all'asta un biglietto per lo spazio

La compagnia dell'uomo più ricco del mondo sta preparando un posto per un fortunato (e ricco) passeggero che prenderà parte al volo nello spazio previsto per questo luglio. Sarà una corsa per aggiudicarselo.

La compagnia Blue Origin di Jeff Bezos ha lanciato un'asta online per rivendere un posto passeggeri a bordo della nave suborbitale New Shepard, il cui volo è previsto per il 20 luglio.

"La sonda New Shepard volerà nello spazio con il primo equipaggio di astronauti il 20 luglio. Offriamo un posto su questo volo al vincitore dell'asta online di Blue Origin", si legge nel comunicato della compagnia.

Per richiedere un "biglietto" si consiglia di visitare il sito web dell'azienda. Come indicato, l'offerta sarà composta da tre parti. Durante la prima, dal 5 al 19 maggio, chiunque potrà candidarsi. Le candidature, così come le relative offerte, non saranno visibili agli altri offerenti. Le cifre saranno rese pubbliche il 19 maggio. Successivamente, coloro che desiderano continuare a fare offerte dovranno offrire un prezzo che superi l'offerta massima della prima fase. Il destino finale dell'unico posto passeggeri sarà determinato il 12 giugno durante il trading online in tempo reale.

Blue Origin ha condotto 15 voli di prova della sonda New Shepard, l'ultimo dei quali è stato a metà aprile.