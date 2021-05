Casa Bianca: comando spaziale statunitense monitora razzo cinese "Changzheng 5"

La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato oggi che il Comando spaziale statunitense sta seguendo il razzo cinese Changzheng 5 (Lunga Marcia 5 in italiano - ndr).

"Il Comando spaziale statunitense è a conoscenza e traccia la posizione del razzo vettore cinese Changzheng 5 nello spazio", ha detto la Psaki in una conferenza stampa.

All'inizio della giornata le forze aeree statunitensi avevano fatto sapere di aspettarsi che il nucleo del razzo si schiantasse nell'Oceano Pacifico entro la fine della settimana.

La Cina ha lanciato il razzo vettore Changzheng 5 con il modulo principale (Tianhe) per la futura stazione orbitale della nazione alla fine di aprile. Tianhe sarà l'hub di controllo per la stazione orbitale "Tiangong".

Pechino prevede di completare l'assemblaggio della sua prima stazione spaziale nell'orbita terrestre inferiore entro il 2022. La Cina ha pianificato diverse missioni, sia navi da carico che con equipaggio, tra il 2021 e il 2022 per completare il modulo e prevede di far entrare ufficialmente in funzione la stazione spaziale nel 2023.