5 cattive abitudini da evitare se si vuole perdere peso

Ci sono modi su modi, diete su diete, indicati per chi vuole perdere qualche chilo di troppo... ma ci sono anche fattori che rendono il processo molto più difficile. Un'esperta ne ha indicati 5 fondamentali: evitateli, e sarete sulla buona strada!

La nutrizionista e dietologa Irina Pisareva ha rivelato quali cattive abitudini impediscono di perdere peso.

Secondo la specialista, prima di tutto dovrebbe rinunciare allo stile di vita sedentario, che rallenta il metabolismo e contribuisce all'accumulo di grasso.

"La seconda cattiva abitudine è mangiare frutta di notte. I frutti dovrebbero essere mangiati al mattino fino a 16 ore, poiché contengono zuccheri vegetali naturali, quali glucosio, fruttosio, saccarosio, quindi non sono raccomandati la sera. Possono anche portare a gonfiore e flatulenza, che contibvuiscono ad aumentare di peso", ha spiegato.

sonno tardivo

importante dormire almeno sette/otto ore

Un'altra abitudine da evitare è il. Come spiegato dallo specialista, ciò è dovuto al fatto che in quel momento il corpo si riprende, rafforza il sistema immunitario e gli ormoni si equilibrano. Secondo lei, come ha dichiarato al canale tv "Zvezda", il corpo deve riposare ed èal giorno.

La prossima cattiva abitudine indicata è mangiare troppo velocemente. "Quando mangiamo troppo velocemente, il corpo non ha il tempo di digerire il cibo che ci è venuto e non arriva il senso di sazietà. C'è la possibilità di mangiare molto più di quanto si ha davvero bisogno", ha avvertito il nutrizionista.

Inoltre, non contribuire alla perdita di peso saltare la colazione. Alcune persone preferiscono non mangiare al mattino, ma è necessario almeno uno spuntino leggero, poiché la colazione accende il metabolismo e dà energia, ha aggiunto Pisareva.

Secondo lei, saltare la colazione porta a consumare una cena più pesante, mentre sono proprio i primi due pasti della giornata che dovrebbero essere i più calorici.