Bill Gates in vacanza con la ex anche dopo matrimonio con Melinda - Media

Il matrimonio di Bill Gates, che si concluderà dopo 27 anni, sembra essere stato abbastanza insolito, poiché, secondo vari rapporti e interviste, il miliardario avrebbe l'abitudine di trascorrere un lungo weekend ogni anno con la sua ex fidanzata, l'esperta di software e investitrice Ann Winblad.

Secondo il fondatore di Microsoft, lui e Winblad hanno iniziato a frequentarsi nel 1984 e si sono lasciati tre anni dopo. Tuttavia, hanno continuato a trascorrere del tempo insieme dopo.

Nel suo profilo del 1997 sulla rivista Time, Gates ha detto che la sua "vacanza annuale nel fine settimana" con la sua ex fidanzata in North Carolina faceva parte dell'accordo quando ha sposato Melinda French nel 1994, aggiungendo che ha persino chiesto l'opinione di Winblad quando voleva sposare Melinda.

"Quando ero fuori da solo pensando di sposare Melinda, ho chiamato Ann e ho chiesto la sua approvazione", ha detto.

Winblad ha detto che sarebbero stati una buona coppia perché Melinda "aveva resistenza intellettuale".

Secondo la rivista, Gates aveva un paio di foto della sua vecchia fiamma con lui al momento dell'intervista, dove si vedevano lui e Winblad in un viaggio in Germania, e lui e Winblad con un gruppo di amici durante il loro viaggio del 1995 in Indonesia.

Il divorzio di Gates è ora il più costoso del mondo, arrivando ad un costo stimato di 127 miliardi di dollari (oltre €105 miliardi).