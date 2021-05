Fallito lancio missile balistico USA Minuteman III, cause sotto indagine

Un lancio di prova di un missile balistico intercontinentale disarmato, il Minuteman III, è fallito e la causa è sconosciuta e sotto indagine, ha detto mercoledì lo US Air Force Global Strike Command (AFGSC).

"Un lancio disarmato del missile balistico intercontinentale Minuteman III dalla Vandenberg Air Force Base, California, ha subito un'interruzione da terra prima del lancio. La causa dell'interruzione è attualmente in fase d'indagine e l'Air Force Global Strike Command sta valutando il potenziale per riprogrammare il lancio", ha detto l'AFGSC in un comunicato stampa.

I missili balistici intercontinentali ICBM terrestri a tre fasi della famiglia Minuteman erano originariamente destinati alla deterrenza nucleare durante la Guerra Fredda. Oggi, l'LGM-30G Minuteman III è l'unico ICBM terrestre in servizio negli Stati Uniti.

È in grado di colpire bersagli in un raggio di circa 8.100 miglia (circa 13.000 chilometri).