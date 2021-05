Incredibile: donna partorisce nove figli contemporaneamente

Una residente del paese dell'Africa occidentale del Mali ha dato alla luce nove bambini in una volta sola, cinque bambine e quattro maschietti. La madre e tutti i neonati stanno andando bene, secondo il Ministero della Salute della Repubblica.

Stando all'agenzia, Halima Cisse è stata trasferita in una clinica marocchina alla fine di marzo dopo una permanenza di due settimane in un ospedale nella capitale del Mali, Bamako, per decreto del presidente del paese Ba Ndau.

"Il ministro della Salute e dello Sviluppo Sociale è lieto di annunciare che il 4 maggio 2021 H. Cisse ha partorito con taglio cesareo nove neonati anziché sette, come annunciato dagli ultrasuoni sia in Mali che in Marocco. I neonati (cinque femmine e quattro maschi) e la loro madre stanno bene", ha detto il ministero della Salute in un post su Facebook.

La ministra della Salute del Mali, Fanta Sibi, si è congratulata con i medici di entrambi i Paesi, la cui "professionalità è stata la chiave per il felice esito di questa gravidanza".

Secondo l'AFP, la madre dei neonati ha 25 anni. Tra qualche settimana dovrebbero tornare insieme in Mali.

Il rappresentante del ministero della Salute del Marocco, Rashid Kudhari, ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che da qualche parte nel suo paese c'è stato un fenomeno così raro: la nascita di nove bambini contemporaneamente.