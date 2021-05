Polonia vuole acquistare vaccino Johnson&Johnson dalla Danimarca

Il paese è pronto a utilizzare le dosi di 'scarto' della Danimarca per implementare la propria campagna vaccinale, in seguito a un rifiuto di massa dei danesi di vaccinarsi con il farmaco viste le complicazioni apparentemente associate alla sua inoculazione.

La Polonia vuole acquistare il vaccino prodotto dalla compagnia Johnson&Johnson dalla Danimarca, come indicato nella relativa lettera che il Primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha scritto al Primo ministro danese Mette Frederiksen, riportato dal canale televisivo Polsat.

La Danimarca ha precedentemente rifiutato di utilizzare i vaccini prodotti da J&J e AstraZeneca a causa di casi di trombosi potenzialmente associati all'uso di questi farmaci, e ha anche chiesto ai paesi del blocco uno scambio con altri farmaci anti-Covid.

"I polacchi sono positivi sulla vaccinazione, e sempre più miei compatrioti usano la protezione data dai vaccini. Negli ultimi giorni ho ricevuto informazioni secondo cui la Danimarca ha deciso di non introdurre il vaccino Johnson&Johnson sul mercato interno. Se la Danimarca deciderà di rivendere alcune delle sue riserve, la Polonia è pronta ad acquistare questi vaccini", ha detto Morawiecki nella una lettera citata dal canale televisivo.

Attualmente, i vaccini di quattro produttori - Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson - sono in uso in Polonia. Il paese ha già ricevuto un totale di oltre 12 milioni di dosi di vaccini.

Il vaccino Johnson&Johnson a un componente è molto popolare in Polonia. Viene utilizzato per le vaccinazioni a domicilio, come per i pazienti con problemi di deambulazione, così come nei nuovi centri di vaccinazione di massa, dove si sono già formate lunghe code per essere inoculati.