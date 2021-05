UE pensa a "nuovo strumento giuridico" in risposta al 'Buy American' di Biden

Nelle prossime settimane, Bruxelles potrebbe adottare una contromisura per spingere gli Stati membri dell'UE su 'Buy European', in risposta alla spinta 'Buy American' di Washington, ha riferito Politico.

Secondo l'agenzia di stampa statunitense, la cosiddetta International Procurement Initiative è pubblicizzata come "un nuovo strumento giuridico" che prevede di attenersi al concetto di "reciprocità" nei principali appalti pubblici per sostenere i giganti industriali dell'UE.

La nuova legge mira "a escludere di fatto le aziende dai paesi in cui alle imprese europee è vietato la gara d'appalto, sfruttando il gigantesco mercato degli appalti dell'UE da 2 trilioni di euro totali, dalle autostrade e treni ai sistemi informatici pubblici", ha sottolineato Politico.

Washington a mantenere aperto il suo mercato

L'agenzia di stampa ha citato fonti anonime secondo cui l'International Procurement Initiative dovrebbe fornire a Bruxelles più autorità "per costringere".

La legge consentirà alla Commissione europea di verificare se alcuni mercati degli appalti nei paesi al di fuori dell'UE sono chiusi alle offerte del blocco. Se Bruxelles concluderà che questi mercati sono chiusi, inizierà le consultazioni per farli aprire alle autorità locali, secondo le fonti.

Hanno aggiunto che "in caso di fallimento, la Commissione deciderà se proporre un "adeguamento del punteggio (ovvero rendere più costose le offerte del paese penalizzato attraverso un regime basato su punti), o se escludere completamente le offerte dalle società con sede in quel paese".

Il capo del commercio UE valuterà il 'Buy American' per rispetto delle regole OMC

I commenti arrivano dopo che il commissario europeo al Commercio Valdis Dombrovskis aveva riferito a Politico a febbraio che l'UE era preoccupata per la spinta dell'amministrazione Biden ad attuare il suo piano 'Buy American'.

Dombrovskis ha promesso che l'UE vigilerà sul fatto che il trattamento preferenziale per gli appaltatori USA che lavorano a progetti pubblici sia in linea con gli obblighi internazionali di Washington. Allo stesso tempo, il commissario ha affermato che continuerà la valutazione se l'amministrazione Biden stia violando le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) con il mantra 'Buy American'.

"Per quanto riguarda il 'Buy American', questo è qualcosa che richiederà una valutazione più approfondita, quali sono le implicazioni esatte, quali sono le implicazioni per le imprese dell'UE, cosa significa per gli impegni statunitensi nel quadro dell'OMC", ha osservato Dombrovskis.

rafforzare la produzione nazionale

mercati per le nuove tecnologie

Ha parlato dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo il 25 gennaio pere creare una serie di. Il presidente ha detto ai giornalisti, prima di firmare l'ordine 'Buy American', che gli USA "non possono stare in disparte nella corsa al futuro" perché i loro concorrenti "non stanno aspettando".

La scorsa estate, il consigliere commerciale della Casa Bianca dell'epoca, Peter Navarro, aveva accusato l'allora presunto candidato alla presidenza Biden di aver cercato di copiare parte del piano economico 2016 dell'ex presidente Donald Trump.

"Sta derubando palesemente l'agenda 'Buy American' del presidente", aveva riferito Navarro a Fox Business all'epoca, descrivendo Biden come un "plagiatore guidato dai sondaggi".