Vaccini covid in Europa, l'EMA avvia la rolling review del vaccino cinese Sinovac

L'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha avviato la valutazione del vaccino cinese contro il coronavirus Sinovac, riferisce il regolatore europeo in un comunicato.

"Il comitato per i medicinali umani dell'EMA ha avviato la procedura di rolling review per il vaccino anti-COVID Vero Cell, sviluppato da Sinovac Life Sciences", si legge nel comunicato.

La decisione di avviare la valutazione si basa su risultati di studi di laboratorio preliminari (dati preclinici) e studi clinici che suggeriscono che il vaccino innesca la produzione di anticorpi mirati contro SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, e può aiutare a proteggere dalla malattia.

"L'EMA valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. La procedura di rolling review proseguirà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per presentare una domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio", sottolinea comunicato.

Il regolatore europeo valuterà la conformità del preparato agli standard dell'UE su efficacia, sicurezza e qualità. L'EMA ha aggiunto che la revisione "dovrebbe richiedere meno tempo del normale".

Altri vaccini

Oltre al vaccino Sinovac al momento l'EMA valuta tre altri preparati per la prevenzione di COVID-19:

Sputnik V (Gam-COVID-Vac), sviluppato dal Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya".

NVX-CoV2373, sviluppato dall'azienda Novavax.

CVnCoV, sviluppato dall'azienda di biofarmaceutica CureVac.

Al momento nell'UE è autorizzato l'uso di vaccini Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson. Inoltre, la Commissione Europea ha stretto contratti per le forniture con Sanofi-GSK (Francia e Gran Bretagna) e CureVac (Germania).

Rolling review

La procedura di rolling review, nota anche come revisione progressiva, è uno strumento per accelerare la valutazione di farmaci promettenti per l'uso di emergenza.