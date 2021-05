Divorzio Bill-Melinda Gates, il più costoso di sempre: vale 127 miliardi di dollari

Il divorzio di Bill e Melinda Gates potrebbe diventare il più costoso del mondo, arrivando ad un costo stimato di 127 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dal The New Zealand Herald.

Il quotidiano ha riferito infatti che, secondo i documenti del divorzio, non vi sarebbe alcun accordo prematrimoniale e che pertanto l'unico accordo scritto relativo al divorzio a rimanere valido è il contratto di separazione.

Secondo il New Zealand Herald, Bill Gates disporrebbe un patrimonio netto stimato di 130,5 miliardi di dollari (o addirittura 146 miliardi, secondo Celebrity Net Worth), il che lo colloca al quarto posto nella lista di Forbes delle persone più ricche del mondo.

Il Washington Post ha riferito martedì che Melinda non ha intenzione di richiedere gli alimenti al proprio coniuge.

© AFP 2021 / JOHN LAMPARSKI Bill e Melinda Gates partecipano ad una conferenza a New York

L'annuncio del divorzio dei coniugi Gates

Lunedì, l'imprenditore multimiliardario statunitense Bill Gates e sua moglie Melinda hanno annunciato via Twitter che sono già in corso le pratiche per il divorzio dopo 27 anni di matrimonio.

Nel loro messaggio comune pubblicato su Twitter, i coniugi Gates hanno spiegato di trovarsi "impossibilitati a crescere insieme come coppia", mentre Melinda, nei documenti di divorzio già depositati ha definito l'unione coniugale con Bill "irrimediabilmente rotta".

Tuttavia, il fondatore di Microsoft e sua moglie, che hanno tre figli, hanno detto che avrebbero continuato a lavorare insieme alla loro fondazione di beneficenza.

Bill Gates è la quarta persona più ricca del mondo, dietro Jeff Bezos, Elon Musk e Bernard Arnault. Nel 2019, il fondatore di Amazon Bezos e la sua allora moglie MacKenzie hanno concordato un accordo di divorzio da record di circa $ 35 miliardi.