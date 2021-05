Covid in India, 8 leoni positivi in uno zoo. Tra i sintomi: inappetenza, naso che cola e tosse

Per la prima volta in India il coronavirus è stato rilevato anche in animali selvatici: sono risultati positivi otto leoni dello zoo di Hyderabad, capoluogo del Telengana, nel centro-sud del Paese.

Dopo i casi di positività al Covid rilevati allo zoo del Bronx a New York in 8 felini tra tigri e leoni, alle due tigri malesi dello zoo della Virginia, due gorilla allo Zoo Safari Park di San Diego, una tigre e due leoni in uno zoo in Svezia e tutte le lontre asiatiche del Georgia Aquarium di Atlanta, ora viene la conferma dall’India che la diffusione del coronavirus tra gli animali, soprattutto i gradi felini, non è un fenomeno affatto raro.

Secondo quanto riportato dal "Times of India", ben 8 dei 12 leoni della grande area safari di 160 mq dello zoo di Hyderabad, sono stati trovati positivi al Covid-19 dopo aver mostrato chiari sintomi quali inappetenza, secrezione nasale e tosse.

I veterinari hanno prelevato campioni dall'orofaringe degli animali e li hanno inviati al Centro di biologia cellulare e molecolare di Hyderabad.

Gli scienziati del centro condurranno il sequenziamento del genoma per scoprire con precisione di quale ceppo di coronavirus i felini si siano ammalati.

Covid in India, dati sempre più gravi

L'India ha il secondo più alto numero di casi di coronavirus rilevati al mondo. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, nel Paese sono stati registrati oltre 20,2 milioni di casi di COVID-19. Più di 16,6 milioni di persone si sono riprese, 222mila sono morte per causa o concausa coronavirus.

Per il tredicesimo giorno consecutivo, il numero di nuovi casi in India supera le 300mila persone al giorno, più che in qualsiasi altro paese al mondo. Il numero dei morti nell’ultima settimana ha superato i tremila al giorno.