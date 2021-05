Covid in India, il bilancio dei contagi supera i 20 milioni di casi

La pandemia di Covid-19 allenta lievemente la morsa sull'India ma la situazione sanitaria resta grave per i contagi fuori controllo e picchi di morti giornalieri. Da 13 giorni ci sono oltre 300.000 casi al giorno, 357.229 quelli accertati nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 20 milioni di contagi dall'inizio dell'emergenza nel Paese.

La nuova ondata ha provocato 3 milioni di contagi negli ultimi sette giorni, raggiungendo 20.282.833 casi.

Stabili i decessi segnalati dalle autorità sanitarie, 3.449 nelle ultime 24 ore, in leggero aumento rispetto ai 3.417 morti registrati lunedì. Il bilancio delle vittime della pandemia in India è di almeno 222.408 persone morte per Covid-19.

Ospedali al collasso

L'emergenza ha mandato in tilt il già fragile sistema sanitario del Paese. Scarseggiano letti e operatori sanitari mentre negli ospedali manca l'ossigeno e le medicine. Solo alcuni pazienti Covid riescono ad essere ricoverati negli ospedali mentre altri muoiono nelle sale d'attesa fuori dalle cliniche sopraffatte, prima ancora di essere stati visti da un medico, secondo quanto riporta la Cnn.

L'aumento dei morti mette a dura prova obitori e cimiteri, costringendo alla cremazione di massa dei corpi delle vittime di Covid-19, che vengono arsi in piccole pire predisposte in luoghi di fortuna, anche per strada. Si stima che in media, nella capitale Nuova Delhi, muoia di Covid una persona ogni 4 minuti.

La vaccinazione

Le autorità hanno somministrato 158.932.921 dosi di vaccino dall'inizio della campagna vaccinale indiana il 16 gennaio. Sabato il programma è stato ampliato per includere tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni.