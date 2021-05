Colonnine di ricarica, per elettrificare le autostrade Ue necessari 190 milioni

Secondo quanto affermato dalla Corte dei Conti europea, lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica elettrica in strade ad alto scorrimento ed autostrade è a rilento e non sta raggiungendo gli obiettivi che sono stati prefissati dall'Unione europea.

In base ai numeri attuali l’obiettivo di 1 milione di punti di ricarica elettrica installati in tutto il blocco dei Paesi Ue entro il 2025, che si dovrebbe espandere a 3 milioni entro il 2030, sarà difficilmente raggiungibile senza una forte accelerazione degli investimenti.

Uno studio di Transport & Environment, Organizzazione non governativa per lo sviluppo della mobilità a impatto zero, ha rilevato che sarebbero necessari 190 milioni di euro di investimenti per fornire le autostrade europee di colonnini elettrici per la ricarica delle auto, cifra che rappresenta lo 0,2% della spesa annua di 100 miliardi di euro dell'Unione Europea per le infrastrutture di trasporto.

© Sputnik . Natalia Seliverstova Un'autostrada in Italia

I veicoli elettrici in Europa sono al momento utilizzati per percorrere brevi distanze, mentre per il trasporto su strada a lungo raggio è ancora necessario usare diesel e benzina.

Secondo il rapporto, per facilitare gli autotrasporti elettrici a lungo raggio, entro il 2030 saranno necessarie circa 11.000 colonnine ad alta potenza.

Ad aprile il colosso giapponese Honda ha dichiarato l'intenzione di arrivare a vendere unicamente automobili elettriche entro il 2040.