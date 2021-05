La Cina si dota di un nuovo sottomarino per rispondere ad un attacco nucleare Usa

Il nuovo sottomarino nucleare cinese Type 094A è equipaggiato con missili balistici in grado di colpire bersagli a una distanza di 10.000 chilometri.

La Cina di è dotata di un nuovo sottomarino in grado di rispondere ad un eventuale attacco nucleare degli Stati Uniti. Lo si apprende dal China Morning Post che cita una fonte militare. E' il sommergibile più potente del Paese.

"Il Type 094A è una versione aggiornata del Type 094 che ha superato uno dei problemi chiave - il rumore - migliorando i sistemi idrocinetici e turbolenti. Questo gli permette di trasportare il più potente JL-3", ha detto la fonte domenica.

Prima dell'aggiornamento, il sottomarino nucleare era dotato del JL-2, un missile balistico in grado di colpire solo gli Stati Uniti nord-orientali, ha detto la fonte.

Il missile di nuova generazione, aggiunge, è in grado di coprire l'intero continente americano.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Missili balistici cinesi DF-41

Un esperto militare citato dal quotidiano ritiene che la nuova arma aumenterebbe la capacità della Cina di reagire dopo un attacco nucleare.

Il nuovo sottomarino nucleare è stato presentato la scorsa settimana come parte della celebrazione per celebrare il 72 ° anniversario della marina cinese. Il gigante asiatico possiede attualmente sei sottomarini Tipo 094 e Tipo 094A, ciascuno in grado di trasportare 16 missili JL-3.