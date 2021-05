Vaccino Sputnik V, l'approvazione dell'OMS potrebbe arrivare tra fine giugno

L'analisi del primo vaccino russo contro il covid, lo Sputnik V, da parte dell'OMS è in corso, ed il dossier sta per essere completato da nuovi dati.

"L'OMS non ha ancora un dossier completo. Però questo è, come lo chiamiamo noi, "il trasferimento dei dati in corso". Quindi il produttore può aggiungere dati durante il processo dell'esame già avviato. La nostra squadra è da due settimane in Russia dove sta eseguendo la valutazione delle sperimentazioni cliniche. E dal 10 maggio alla prima settimana di giugno inizieremo ad ispezionare i siti di produzione", ha detto.

Simao ha spiegato che gli esperti dell'OMS visiteranno cinque siti di produzione del vaccino russo diversi. Inoltre, su due di essi gli esperti dell'OMS si recheranno insieme a quelli dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

"Ci aspettiamo che il dossier completo, nonché la conformità ai criteri necessari sia per sperimentazioni cliniche, che per produzione, permetteranno al gruppo di esperti tecnici di effettuare una valutazione del vaccino a fine giugno, ma più probabilmente a luglio", ha aggiunto l'esperta dell'OMS.

© Foto : Alessandro Ravaglioli Il vaccino russo Sputnik

Il vaccino Sputnik V

L'11 agosto 2020 la Russia ha registrato il suo primo vaccino contro il Covid-19, lo Sputnik V, sviluppato dagli scienziati del Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya".