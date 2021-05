India, Stalin vince le elezioni in uno stato del sud e sale al potere

A partire dal prossimo 7 maggio, lo stato meridionale del Tamil Nadu, in India, sarà guidato nientemeno che da Stalin.

Potrebbe sembrare uno scherzo, ma in realtà è tutto vero, con il rappresentante del partito DMK , M. K. Stalin, che si è aggiudicato il successo elettorale riportando il suo schieramento al governo dopo oltre una decade all'opposizione.

Il neo presidente del Tamil Nadu ha sconfitto il governatore uscente, Edapaddi Palaniswami, che ha rassegnato le proprie dimissioni dopo la sconfitta del suo AIADMK.

Nel complesso il DMK di Stalin si è aggiudicato 125 dei 234 seggi disponibili nell'assemblea statale, contro i soli 64 ottenuti dall'AIADMK.

Per la sua cerimonia d'insediamento, Stalin ha già fatto sapere di voler mantenere un basso profilo, con un evento che si terrà in stretta osservanza delle restrizioni antiCovid.

In seguito alla vittoria di Stalin, il premier indiano Narendra Modi ha twittato e inviato le sue congratulazioni al neo presidente eletto.

"Lavoreremo insieme per migliorare il progresso nazionale, soddisfare le aspirazioni regionali e sconfiggere la pandemia COVID-19"., ha dichiarato Modi.

© Sputnik . Konstantin Rodikov Un sosia di Stalin

Il precedente di Hitler

Non è il primo caso di ilare omonimia di uno dei candidati registrato all'estero nell'ambito di un'elezione politica. Soltanto pochi mesi fa un candidato di nome Adolf Hitler si era aggiudicato l'85% alle elezioni per la carica di amministratore distrettuale di Ompundja.

In quel caso, il candidato si era detto piuttosto contrariato e offeso dagli accostamenti con il Führer del nazismo e aveva affermato di non essere "come lui"