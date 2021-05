Occhio alla tazzina: i quattro casi in cui bere caffè fa male

In tanti Paesi del mondo è consuetudine bere una tazzina di caffè al giorno, un'abitudine che, come riconoscono diversi studi, può avere effetti benefici sulla salute. In alcuni casi, però, la caffeina potrebbe creare alcune controindicazioni su chi soffre di determinate patologie.

Alcune persone dovrebbero evitare l'abuso di caffè o addirittura eliminarlo dalla propria dieta per evitare effetti collaterali dannosi alla propria salute

Problemi gastrointestinali

Il caffè dovrebbe essere evitato da persone che soffrono di problemi gastrointestinali, come la sindrome dell'intestino irritabile, hanno spiegato alcuni esperti a Eat this not that. La caffeina, infatti, può aumentare la frequenza intestinale fino a provocare episodi di diarrea.

Diabete

Anche i diabetici dovrebbero fare a meno o limitare l'assunzione del caffè.

La caffeina può interferire con l'azione dell'insulina e pertanto essere associata con livelli maggiori o inferiori di zuccheri nel sangue.

Sonno

Il caffè è una bevanda che viene assunta al risveglio per l'effetto eccitante della caffeina. Questa qualità però ha il risvolto negativo di interferire in termini di quantità e qualità con il ciclo del sonno.

L'insonnia, la stanchezza e l'irritabilità non sono le uniche conseguenze di un sonno irregolare. Dormire male può determinare un aumento di peso. Inoltre molte bevande a base di caffè sono altamente caloriche perché contengono un elevato livello di zuccheri aggregati.

Bere solo caffè nero

Infine, cade il mito che il consumo di bevande al caffè come latte macchiato e cappuccino, facciano "meno male":

“Oggigiorno va di moda offrire il caffè con un po' di latte in polvere, panna, zucchero. Una tale bevanda provoca il processo di fermentazione e uccide la microflora intestinale benefica. Di conseguenza, il sistema immunitario si indebolisce e diventa impreparato a combattere virus e batteri. E la pelle soffre di problemi con il sistema escretore", spiega Maria Rozanova nutrizionista e campionessa russa di body-fitness.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от sport_kmv (@sport.kmv)

Secondo la nutrizionista è meglio scegliere una bevanda semplice, come l'espresso o il caffè americano rigorosamente senza zucchero.