Lutto nel mondo del cinema, è morta Olympia Dukakis

L'attrice premio Oscar Olympia Dukakis, nota per il ruolo di Rose Castorini nel film romantico del 1987 di Norman Jewison "Stregata dalla Luna", è morta all'età di 89 anni.

A renderlo noto, con un post su Facebook, è il fratello dell'artista Apollo Dukakis:

"La mia amata sorella, Olympia Dukakis, è morta questa mattina a New York City. Dopo molti mesi di problemi di salute è finalmente in pace e con il suo Louis", ha scritto.

Secondo una dichiarazione di famiglia, Olympia Dukakis è morta a casa sua, ma la causa esatta della morte non è stata immediatamente rivelata.

I riconoscimenti

Dukakis ha vinto la migliore attrice non protagonista agli Academy Awards del 1988 per la sua interpretazione al fianco di Cher, che interpretava sua figlia in "Stregata dalla Luna". Ha anche portato a casa il Golden Globe come migliore attrice non protagonista per quel ruolo.

Figlia di immigrati greci e cugina di primo grado di Michael Dukakis, il candidato democratico alla presidenza nel 1988 (che perse contro George H.W. Bush), Dukakis è nota anche per il suo ruolo in "Fiori d'acciaio" di Herbert Ross del 1989.