Corteo del primo maggio a Parigi, in piazza anche i gilet gialli: scontri con la polizia - video

I sostenitori del movimento "Gilet gialli" si sono riuniti oggi a Parigi per una manifestazione del primo maggio, riporta un corrispondente di Sputnik.

Questo sabato a Parigi e in tutta la Francia si tengono manifestazioni del primo maggio, che nel 2020 erano stato sospese a causa del lockdown introdotto per contrastare la diffusione del coronavirus.

I gilet gialli si sono radunati verso le ore 10.00 in Place du Maréchal-Juin e si sono diretti verso Piazza della Repubblica, dove nel pomeriggio si svolge la manifestazione generale.

Intorno alle ore 15 si sono registrati alcuni tafferugli tra manifestanti e polizia: un gruppo di black bloc ha tirato dei petardi contro gli agenti, che hanno reagito caricando.

Nelle vie attraversate dal corteo ci sono stati diversi atti vandalici, con vetri spaccati e danneggiamento degli edifici.

​Secondo i dati della Confederazione Generale del Lavoro (CGT), in tutta la Francia oggi si terranno circa 300 manifestazioni. Stando alle valutazioni delle autorità francesi, alle manifestazioni in tutto il paese hanno preso parte circa 100mila persone.

I gilet gialli

Le proteste dei gilet gialli sono iniziate il 17 novembre 2018 e per un periodo di tempo si sono tenute ogni sabato con diverso numero di partecipanti per chiedere la diminuzione delle imposte sui carburanti e i prezzi per la benzina. Nel corso dei mesi il movimento si è ampliato e si sono spesso verificati disordini e scontri tra manifestanti e la polizia.