L'Oms autorizza in emergenza il vaccino Moderna

Con il via libera dell'Organizzazione mondiale della sanità il vaccino Moderna potrà essere inserito nel programma Covax.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha inserito il vaccino contro il Covid-19 di Moderna nella lista dei vaccini in uso di emergenza.

Finora l'utilizzo in emergenza era stato approvato per i vaccini Pfizer/BioNTech, AstraZeneca e Johnson & Johnson.

Questa procedura consentirà di accelerare il processo di approvazione normativa individuale di alcuni Paesi per il vaccino Covid-19.

L'OMS concede l'elenco degli usi di emergenza ai vaccini che hanno superato le valutazioni di qualità, sicurezza ed efficacia. Il riconoscimento consentirà l'inserimento del vaccino Moderna nel programma Covax.

Il vaccino di Moderna ha già ricevuto l'autorizzazione per l'uso di emergenza nell'Unione europea dall'Agenzia Europea del Farmaco (Ema), negli Stati Uniti, in Canada e in molti altri paesi. Il vaccino è stato riesaminato all'inizio di gennaio dai consulenti dell'OMS, che ne hanno raccomandato l'uso negli adulti.

L'OMS ha notato che i requisiti di conservazione del vaccino di Moderna possono eliminare la necessità di attrezzature aggiuntive. Può essere tenuto chiuso alle normali temperature del frigorifero per un mese e Moderna ha detto giovedì che i dati suggeriscono che il suo vaccino può essere refrigerato per tre mesi a temperature di 2-8 ° C.

Il vaccino Moderna

Moderna ha annunciato la conclusione degli studi di terza fase del suo vaccino contro il Covid-19 a metà novembre del 2020, che dimostravano una sicurezza ed efficacia pari al 94,5% contro l'infezione da coronavirus. Il siero della società farmaceutica statunitense è stato in seguito riconosciuto negli Stati Uniti e in Europa all'inizio del 2021.