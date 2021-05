Capo del Pentagono afferma che il prossimo grande conflitto sarà "molto diverso"

Diverso dal passato ed aperto in aria, terra, mare, spazio e cyberspazio: il nuovo segretario alla Difesa degli USA spiega come sarà la guerra del futuro.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha detto nel suo primo discorso che gli Stati Uniti ed i loro alleati dovrebbero prepararsi per un tipo di conflitto militare differente nel futuro.

"Il modo in cui combatteremo il prossimo conflitto sarà molto diverso dal modo in cui abbiamo combattuto gli ultimi", ha detto venerdì Austin alla cerimonia per il cambio del comando indo-pacifico degli Stati Uniti alla base di Pearl Harbor-Hickam.

Austin ha sottolineato il rapido ritmo dei progressi tecnologici, affermando che essi richiederanno dei "cambiamenti nel lavoro che facciamo per mantenere gli Stati Uniti al sicuro in tutti e cinque i domini di potenziale conflitto: non solo aria, terra e mare, ma anche spazio e cyberspazio".

Ciò significa, ha spiegato Austin, che "abbiamo bisogno di nuove capacità e flessibilità operativa per le lotte del futuro".

© AP Photo / Hassan Ammar La portaerei USA "Abraham Lincoln"

Austin non ha menzionato alcun paese in particolare quale avversario degli USA, tuttavia, il comandante uscente del comando indo-pacifico degli Stati Uniti, l'ammiraglio Philip Davidson, ha indicato la Cina.

Lloyd Austin, scelto per la carica di Segretario alla Difesa dal nuovo presidente americano Joe Biden, ha guidato lo US Central Command e ha ricoperto il ruolo di vice capo di stato maggiore delle forze armate americane.