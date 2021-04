Presidente armeno ringrazia Cher e Kim Kardashian per contributo a riconoscimento genocidio

Il presidente armeno Armen Sarkissian ha inviato una lettera alla cantante Cher (Sherilyn Sargsyan) e alla star dei reality americani Kim Kardashian, ringraziandoli per il loro contributo nel processo di riconoscimento internazionale del genocidio armeno.

"La sua influenza e l'influenza della sua famiglia è enorme, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. È stato meraviglioso vedere come lei, mediante azioni e passi, sia riuscita a svolgere un ruolo significativo nel riconoscimento internazionale del genocidio armeno. Grazie per i suoi sforzi instancabili e la sincera dedizione", si afferma in una lettera indirizzata a Kardashian pubblicata sul sito web del presidente dell'Armenia.

Il messaggio a Cher rileva che è sempre stata tra le figure di spicco che lottano contro la negazione del genocidio.

"La sua influenza ha giocato un ruolo significativo nel riconoscimento internazionale del genocidio armeno. Quando uniamo i nostri sforzi e trasformiamo la nostra visione in azioni reali e misurabili, il risultato è sempre tangibile. Spero di rivederla in ​​Armenia, come tanti anni fa".

Il capo di Stato armeno ha anche espresso la sua gratitudine al medico americano e produttore del film hollywoodiano "The Promise" dedicato al genocidio armeno Eric Esrailian.

Il 24 aprile il presidente statunitense Joe Biden ha riconosciuto ufficialmente come genocidio i massacri di armeni organizzati e commessi all'inizio del XX secolo nell'Impero Ottomano. In risposta il presidente turco Tayyip Erdogan si è detto profondamente rattristato da queste "parole ingiuste non basate sulla storia", ma allo stesso tempo ha espresso l'opinione che il suo incontro con Biden a margine del vertice della Nato a Bruxelles a giugno aprirà una nuova pagina nelle relazioni bilaterali.