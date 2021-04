Per biografo reale "Harry imbarazzato e ferito" per l'intervista con Oprah Winfrey

Il duca del Sussex ha fatto ritorno a casa per partecipare al funerale di suo nonno, il principe Filippo, ma ora secondo quanto riferito è tornato negli Stati Uniti per riunirsi con la moglie incinta Meghan e il figlio Archie. Secondo lo scrittore della sua biografia, Duncan Larcombe, questa breve visita gli ha solo ricordato le cose che ha perso.

Il principe Harry probabilmente ora si sente "a disagio" per la sua intervista senza freni ad Oprah Winfrey, in cui è stata messa in cattiva luce la famiglia reale britannica, afferma il biografo reale Duncan Larcombe.

Nell'intervista con la celebre conduttrice americana, il duca e la duchessa del Sussex hanno fatto una serie di affermazioni scandalose, tra cui la negata assistenza a Meghan Markle degli assistenti di palazzo quando meditava al suicidio durante la prima gravidanza o che un membro anziano della famiglia aveva espresso "preoccupazioni" sul colore della pelle di suo figlio Archie, non ancora nato.

Il principe Harry ha inoltre attaccato direttamente suo padre, il principe Carlo, che apparentemente lo ha tagliato fuori finanziariamente a seguito di Megxit, e il fratello, il principe William, dicendo che i due erano "intrappolati" all'interno del sistema dell'istituzione reale.

Secondo quanto riferito, queste affermazioni hanno lasciato "scossa" la famiglia reale e i due futuri re "indignati".

Ma Larcombe, l'autore di "Prince Harry: The Inside Story", crede che il figlio minore del principe Carlo si rammarica davvero delle sue parole ora.

"Harry è chiaramente ferito e arrabbiato per l'esperienza di Meghan con i reali", ha detto Larcombe alla rivista Closer.

"Ma dopo essere tornato a casa, non ha dubbi nel sentirsi dispiaciuto e a disagio", ha detto lo scrittore, riferendosi al viaggio del principe nel Regno Unito all'inizio di questo mese per partecipare al funerale del principe Filippo, in quanto "si è reso conto di quello che ha perso".

Inoltre, secondo Larcombe, il principe Harry "si è sentito insensibile" quando ha deciso di tornare negli Stati Uniti alla vigilia del 95esimo compleanno di sua nonna.

In precedenza era stato riferito che Harry avrebbe avuto due conversazioni con sua nonna, la regina Elisabetta II, durante il suo ritorno in Gran Bretagna per partecipare al funerale del principe Filippo.