San Pietroburgo, esploso il telefono in mano a un uomo - Video

Un uomo è stato ricoverato dopo che il suo telefono gli è esploso in mano.

"L'uomo, 54 anni, è stato portato in ospedale a San Pietroburgo dopo che la batteria del suo telefono è esplosa mentre aveva l'apparato in mano. È stato ricoverato in ospedale con ustioni moderate", ha detto una fonte della sicurezza a Sputnik.

Secondo la fonte, l'incidente è avvenuto in via Dybenko. Le circostanze sono ancora in fase di chiarimento.