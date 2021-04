5 accusati di furto e tentato omicidio per il rapimento dei cani di Lady Gaga

Un totale di cinque persone sono state arrestate dalla polizia di Los Angeles e successivamente accusate di aver rapito i due Bulldog francesi di Lady Gaga e aver sparato al suo dogwalker, secondo la procura distrettuale della contea di Los Angeles.

"Si è trattato di uno sfacciato crimine di strada che ha lasciato un uomo gravemente ferito", ha detto il procuratore distrettuale George Gascon in una dichiarazione rilasciata giovedì. "Abbiamo avanzato accuse molto gravi in questo caso e abbiamo fiducia che la giustizia sarà adeguatamente servita man mano che questo caso si svolge in tribunale".

Gascon ha rivelato i nomi di cinque sospetti e ha confermato che tutti sono stati arrestati con una serie di accuse.

Il tentato omicidio, la cospirazione di rapina e il furto di secondo grado sono stati tutti incrinati contro James Howard Jackson, Jaylin Keyshawn White e Lafayette Shon Whaley, quest'ultimo il più vecchio (27 anni) dei sospetti, mentre gli altri due hanno meno di 20 anni.

Jackson affronta anche le accuse di assalto con arma semiautomatica e criminale con arma da fuoco nascosta in un veicolo. White affronta l'accusa di aggressione con forza con possibili gravi lesioni fisiche", si legge nel comunicato del DA.

Jennifer McBride, 50 anni, che secondo quanto riferito ha ritrovato i cani di Gaga, e Harold White, 40, sono entrambi accusati concorso di reato per l'accaduto.

I sospetti sono stati arrestati giovedì, ha riferito TMZ. Secondo l'outlet, citando fonti delle forze dell'ordine, la polizia è in possesso di alcuni filmati dei cani che vengono abbandonati in un vicolo pochi giorni dopo essere stati rapiti il 24 febbraio, e sono stati utilizzati per rintracciare i sospetti criminali.

Come ha dichiarato TMZ, i poliziotti diffidavano da subito di McBride, motivo per cui hanno detto a Gaga di non pagare la ricompensa di 500.000 dollari promessa per riavere indietro i cani. Secondo quanto riferito, la polizia inizialmente sospettava un'iniziazione di una banda, ma in seguito cambiò i sospetti su un giro per rubare cani, dal momento che i Bulldog francesi sono molto richiesti e possono essere rivenduti a un prezzo elevato.

Secondo gli investigatori, i colpevoli erano preoccupati per la notorietà dell'incidente e volevano rilasciare i cani e incassare la ricompensa nel mentre.

L'attrice-cantante ha riavuto i suoi cani illesi perché, secondo quanto riferito, erano legati in un vicolo quando la donna ha chiamato il numero che Gaga aveva postato.

Ryan Fischer, il dogwalker, è stato ricoverato in ospedale e vi ha trascorso diverse settimane, ma si dice che si sia ripreso dalle ferite riportate.