USA avviano indagine su Volkswagen per scherzo sul cambio di nome

La divisione statunitense del colosso automobilistico è caduta vittima di uno scherzo d'aprile, ma ha deciso di avviare un'indagine per accertarsi completamente che si trattasse soltanto di questo: uno scherzo.

La Securities and Exchange Commission (SEC) sta indagando sulla divisione statunitense di Volkswagen per una battuta del 'Pesce d'aprile' di un cambio di nome della Volkswagen of America, ha riferito lo Spiegel, citando la conferma del gruppo.

Secondo il giornale, la SEC sta verificando se lo scherzo della società avrebbe potuto influire sul tasso di cambio. L'indagine è ancora in fase iniziale, e all'inizio di aprile le autorità statunitensi hanno inviato una preoccupata richiesta di verifica delle informazioni ricevute. Volkswagen ha dichiarato che collaborerà con il tribunale.

In precedenza, i media hanno riferito che Volkswagen ha accidentalmente rilasciato un comunicato stampa annunciando l'imminente ridenominazione della divisione statunitense del gruppo a Volkswagen of America. Il rilascio era presumibilmente datato 29 aprile, ma fu rapidamente rimosso dal sito web del gruppo. La società ha quindi rilasciato un comunicato stampa che conferma ufficialmente il cambio di nome della sua divisione statunitense.

La casa automobilistica tedesca Volkswagen in seguito ha detto che il cambiamento nel nome della divisione era uno scherzo del 'Pesce d'aprile'.

La Volkswagen è la più grande casa automobilistica d'Europa, che combina marchi come Volkswagen, Audi, Skoda e Seat. La divisione auto di lusso comprende noti marchi come Lamborghini, Bentley e Bugatti. L'azienda produce anche veico9li adibiti al trasporto merci attraverso la divisione Veicoli Commerciali Volkswagen, così come il marchio Scania.