Israele, Netanyahu dichiara domenica di lutto dopo calca mortale a festival religioso

Almeno 44 persone sono state uccise e oltre 100 ferite in una calca venerdì sul monte Meron, nel nord di Israele, in occasione di Lag Ba'Omer, una festa ebraica che segna la morte di un grande saggio tannaitico del II secolo. Si ritiene che la maggior parte delle vittime appartenga alla comunità ebraica ortodossa di Israele.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato domenica una giornata di lutto nazionale a seguito della calca mortale di venerdì durante un evento religioso al quale hanno partecipato oltre 100.000 fedeli, e ha definito l'incidente "uno dei peggiori disastri" della storia israeliana.

"La catastrofe del Monte Meron è una delle peggiori che abbia mai colpito lo Stato di Israele. Chiedo che domenica sia dichiarata giornata nazionale di lutto", ha detto Netanyahu in un video discorso pubblicato sulla sua pagina Twitter venerdì pomeriggio.

ביום ראשון נקיים יום אבל לאומי בעקבות האסון בהר מירון, מהאסונות הכבדים ביותר שפקדו את מדינת ישראל. כולנו נתייחד עם היגון של המשפחות ונתפלל לשלום הפצועים. pic.twitter.com/FzUZykVzqL — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 30, 2021

Il Primo ministro è arrivato sul luogo del disastro venerdì per valutare i danni ed ha espresso le sue condoglianze alle vittime e alle loro famiglie.

"Visioni veramente strazianti, persone schiacciate a morte, compresi bambini", ha twittato.

Ha aggiunto che le autorità stavano ancora lavorando per identificare le vittime e chiedendo alle persone di evitare di diffondere voci sui social media per evitare ulteriori preoccupazioni per coloro che hanno preso parte al pellegrinaggio religioso andato terribilmente storto.

Netanyahu ha poi elogiato la rapida risposta da parte della polizia, dei servizi di soccorso e di sicurezza, affermando che "hanno evitato un disastro molto più grande". Ha promesso di condurre una "indagine approfondita, seria e approfondita" per evitare che una tragedia del genere si ripeta.

Online, alcune persone hanno chiesto le dimissioni di Netanyahu in relazione alla tragedia, suggerendo che la calca avrebbe potuto essere impedita se il governo avesse ordinato alla comunità ortodossa di seguire le stesse linee guida sanitarie anti-Covid in vigore per tutti gli altri e vietato le riunioni di massa.

accusato il governo

Alcuni hanno anchedi aver permesso troppe persone al festival per "motivi politici". Il governo deve ancora rispondere alle accuse.

L'incidente è avvenuto durante la celebrazione della festività ebraica di Lag Ba'Omer. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora del tutto chiare, ma dai primi resoconti si pensa che possa essersi trattato del crollo di una gradinata sotto il peso delle persone, innescando una fuga generale. Altri sostengono ancora che durante la celebrazione, alcuni fedeli sono scivolati trascinando con se altre persone e finendo calpestate nella calca.