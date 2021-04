La Svezia accusa l'Iran di spionaggio industriale mirato alla tecnologia nucleare

Nel suo recente rapporto annuale, la polizia di sicurezza svedese ha identificato l'Iran come una delle maggiori minacce per il Paese, sostenendo che la Repubblica islamica starebbe cercando di carpire i segreti della tecnologia svedese per il suo programma nucleare.

La Repubblica islamica dell'Iran starebbe cercando di impossessarsi della tecnologia svedese per il suo programma di armi nucleari, ha affermato la polizia di sicurezza svedese Säpo nel suo rapporto annuale 2020 di 88 pagine.

Secondo la Säpo, l'Iran "conduce spionaggio contro la Svezia", ​​prendendo di mira la comunità di immigrati e l'industria svedese.

"L'obiettivo principale della leadership iraniana è quello di garantire la sopravvivenza del regime rispondendo alle minacce interne ed esterne ovunque siano identificate, inclusa la Svezia", ​​afferma il rapporto, citando "pianificazione e preparativi" in Svezia per mappare i critici con un'influenza "destabilizzante" e reclutare personale.

“L'Iran conduce anche lo spionaggio industriale, che è principalmente mirato contro l'industria hi-tech svedese e i prodotti svedesi, che possono essere utilizzati nei programmi di armi nucleari. L'Iran sta investendo ingenti risorse in quest'area e alcune di queste vengono impegnate in Svezia”, aggiunge la Säpo.

Il rapporto, che annovera l'Iran tra le maggiori minacce insieme a Cina e Russia, cita anche “tentativi di reclutamento e di influenzare i ricercatori in Svezia”. Questo verrebbe fatto per "rafforzare lo status economico e politico del Paese e il potere militare".

La scorsa settimana, un rapporto simile dell'intelligence tedesca aveva suggerito che l'Iran nel 2020 non ha mai rinunciato al tentativo di ottenere armi di distruzione di massa.

Tempistica

I documenti dell'intelligence svedese e tedesca suggeriscono che Teheran perseguirebbe ancora il suo programma nucleare e potrebbero ostacolare i piani per rientrare nell'accordo nucleare iraniano del 2015 abbandonato.

Tutto questo avviene infatti in concomitanza con in nuovi negoziati che gli Stati Uniti stanno indirettamente portando avanti a Vienna con l’Iran proprio per tentare di rientrare nell’accordo dopo che nel 2018 l'amministrazione Trump lo aveva stracciato.

L'Iran non è noto per il possesso attualmente di armi di distruzione di massa e ha firmato trattati che ripudiano il possesso di tali mezzi, tra cui la Convenzione sulle armi biologiche, la Convenzione sulle armi chimiche e il Trattato di non proliferazione. Secondo le autorità del Paese, la Repubblica Islamica non cerca armi nucleari ma non rinuncerà al diritto dell’uso pacifico dell’energia nucleare.